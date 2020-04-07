 باكستان:7 قتلى و10 جرحى جراء انفجار أسطوانة غاز بفندق في إقليم البنجاب - بوابة الشروق
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باكستان:7 قتلى و10 جرحى جراء انفجار أسطوانة غاز بفندق في إقليم البنجاب

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 10:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 10:46 ص

 

قال مسئولون باكستانيون، إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينما أصيب 10 آخرون في انهيار فندق خاص يتألف من 3 طوابق في مدينة جيلوم بإقليم البنجاب؛ جراء انفجار أسطوانة غاز.

وقال مسئول الطوارئ رانا محمد سعيد، لموقع "داون" الإخباري، إن عدد القتلى وصل إلى 7 بعد انتشال جثة أخرى بنهاية عمليات الإنقاذ بينما يخضع 10 جرحى للعلاج.

وأضاف سعيد "الجثة السابعة تعود لشخص يدعى قيصر يمتلك متجرا لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز".

وقال مسئول الشرطة بمنطقة جيلوم ناصر محمود باجوا، لموقع "داون"، إن انفجار أمس الأحد لم يقع في المبنى، ولكن في متجر أسطوانات الغاز الذي يقع في الطابق السفلي للمبنى.


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