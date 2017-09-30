عايدة رياض تروي قصة حبسها: محرم فؤاد اتخانق مع الظابط واتعملي أغنية

حلت الفنانة عايدة رياض ضيفة على برنامج "واحد من الناس" عبر قناة الحياة، وروت خلال الجزء الأول من حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي كواليس تعرضها للحبس.

وقالت عايدة رياض عن قصة حبسها إنها دخلت السجن بسبب 100 دولار، والقصة بدأت عندما أتى البوليس للمنزل وقال لمحرم فؤاد زوجها: "مسكنا بنت معاها 100 دولار مزورة، وقالت إنها أخذتها من عايدة رياض".

وأضافت: "طلعت بعدها إشاعات إني اتمسكت في فيلا وكلام ظلم في ظلم، وكان نفسي الناس تتحقق قبل ما يظلموني، ويرجعوا لمديرية الأمن و يعرفوا أنا كنت فين، والقصة كلها كانت متلفقة".

وتابعت: "محرم فؤاد اتخانق مع الضابط و ده السبب إني اتاخرت في المديرية، ومحرم وقف ترافع عني أمام القاضي في المحكمة، وأيام الثورة ناس حقوقين كلموني وقالوا لي ارفعي قضية وخدي حقك ورفضت وقولت لهم البلد في إيه وانتو بتقولو ايه، وأستاذ صلاح فاير عمل أغنية عن قصتي اسمها ظالمة ليه يا دنيا، وهو كان صديق لينا أنا ومحرم".