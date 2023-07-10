البنك المركزي الفيتنامي يستهدف نمو الإقراض بنسبة 14% خلال العام الحالي

قال البنك المركزي الفيتنامي في بيان اليوم الإثنين، إنه يستهدف زيادة نشاط الإقراض المصرفي خلال العام الحالي بنسبة 14% في الوقت الذي منح فيه البنوك التجارية حصة من القروض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان البنك القول، إنه سيمنح حصص الإقراض للبنوك على أساس القدرة المالية لها وقواعد الحوكمة، وجودة القروض التي يمنحها كل بنك، بطريقة تضمن توافر مستوى كاف من السيولة النقدية في النظام المصرفي ككل.

وفي تصريحات سابقة قال نجوين تاي هونج محافظ البنك المركزي الفيتنامي إن السيولة النقدية في النظام المصرفي الفيتنامي وفيرة.

في الوقت نفسه أشار محافظ البنك المركزي إلى أن إدارة السياسة النقدية للبلاد خلال العامين الماضي والحالي تواجه تحديات في ظل التطورات العالمية غير المواتية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هونج قوله، إن البنك المركزي يدير السياسة النقدية بحذر من أجل ضمان استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وسلامة النظام المصرفي.

وقال وزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي نجوين شي دون أمام أعضاء البرلمان في العاصمة هانوي إن الحكومة ستدرس مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم الشركات في ظل التعافي الاقتصادي الحالي.

وأضاف الحكومة ستواصل العمل من أجل ضمان سلامة أسواق السندات والأسهم والعقارات في البلاد.