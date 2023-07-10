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سريان اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن حماية البيانات

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 11:05 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 11:05 م

دخلت اتفاقية جديدة، تهدف لحماية البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل تهدئة مخاوف محكمة العدل الأوروبية حول الخصوصية، حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن الاتفاقية تعزز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و "تعد خطوة مهمة لمنح الثقة للمواطنين بأن بياناتهم آمنة".

وأعلنت المفوضية بعد الانتهاء من عمليات التحقق من الضمانات في الولايات المتحدة، أن البيانات يمكن أن تتدفق في الوقت الراهن، من الاتحاد الأوروبي إلى الشركات الأمريكية المشاركة في الاتفاقية دون متطلبات حماية إضافية.

ويأتي قرار المفوضية، بعد أن خلص حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في عام 2020، إلى أن حماية خصوصية البيانات في ما يسمى بـ"درع الخصوصية" في الولايات المتحدة، لا تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي.

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