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إقبال كثيف على لقاء المكتبة بالمكتبات العامة بالأوقاف

أحمد كساب
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 6:50 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 6:50 م
في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية المكتبات، عقد لأول مرة لقاء المكتبة بمكتبات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

ويقوم اللقاء على وجود أحد الأئمة باستضافة أحد أساتذة الجامعة المتخصصين أو الأدباء أو الكتاب في لقاء أسبوعي بكل مكتبة، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الثقافية التي تشغلهم ، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة.

ويتضمن لقاء المكتبة بعض المحاضرات التثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ، ويسهم في بناء الوعي الرشيد ، وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته

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