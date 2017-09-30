محاكم دبي تعلن إنشاء أول دائرة للتصرف في تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم

أعلنت محاكم دبي عن إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم، وذلك بهدف تمكين غير المسلمين من تنفيذ وصاياهم، في إطار يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة والتصرف في التركة وإدارتها.



وقال رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي القاضي محمد جاسم الشامسي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الاثنين، إن «الدائرة الجديدة ستختص بتنظيم القضايا الخاصة بتركات غير المسلمين وفق شروط وضوابط محددة، حيث يتم فتح الملف الخاص بالتركة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى له أو أحد أصحاب العلاقة، مع ضرورة توفر مجموعة مستندات لفتح الملف الخاص بالتركة حسب طلب المتعامل».



وأوضح أنه «في الحالة الأولى، يجب أن تتضمن إعلامًا شرعيًا، أو إشهاد حصر وراثة أو صكًا شرعيًا أو مستندًا رسميًا بتحديد الورثة والأنصبة، بينما في الحالة الثانية، يتم تقديم مستند رسمي بإثبات وصية صادر عن محاكم دبي أو إحدى محاكم الدولة، باستثناء محاكم المركز المالي العالمي».



وذكر أنه «في الحالة الثالثة، هي عدم توفر ما سبق، لكن مع وجود حكم قضائي بإثبات وفاة المتوفى وتحديد الورثة، وفي حالة صدور الحكم من خارج الإمارات، لا يتم فتح الملف إلا بعد التأكد من وجود التصديقات على الحكم من قبل وزارة الخارجية الإماراتية».



وأشار إلى أن «الدائرة الابتدائية ستطبق نظام الجلسة الواحدة للفصل في الطلب، ويقدم الحكم الصادر بقبول تنفيذ الوصية بعد صدوره مع لائحة طلب فتح ملف التركة».



وعدّد حالات تمتنع فيها المحكمة عن فتح ملف التركات، ومنها: صدور الوصية أو اعتمادها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي لاختصاص المركز بتنفيذها، وصدور إقرار مشفوع باليمين بتحديد ورثة سواء كان من خارج الدولة أو القنصلية لعدم كفاية هذه البيانات في تحديد جميع الورثة.