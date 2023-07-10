 سيتي كلوب العبور والشروق يستضيفان ندوة عن التنشئة الصالحة - بوابة الشروق
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سيتي كلوب العبور والشروق يستضيفان ندوة عن التنشئة الصالحة

الشروق
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 5:21 م

في إطار الدور المجتمعى والثقافي لمجموعة أندية سيتي كلوب، يستضيف فرعا العبور والشروق ندوة لأولياء الأمور من أعضاء الناديين عن التنشئة الصالحة و طرق التعامل مع الأبناء والبنات في سن المراهقة وتعديل السلوك.

وتقام الندوتان بالفرعين يومي الخميس والسبت المقبلين على الترتيب ، وتأتي في إطار سياسة مجموعة سيتي كلوب نحو تنشئة الجيل الجديد من أبنائنا على أسس علمية وتربوية سليمة وتوجيههم الصحيح ليكونوا عناصر إيجابية مستقبلًا في مجتمعاتهم وضمن فرق نشاطاتهم الرياضية والثقافية.

يأتي ذلك في إطار حرص مجموعة أندية سيتي كلوب على البعد الاجتماعي لرسالتها بالتعاون مع الأجهزة المعنية بهذا الشأن.

وتهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، لكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها في ظل الايقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.


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