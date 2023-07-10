تراجع أكبر الأحزاب البولندية في استطلاعات الرأي

تراجع دعم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بنسبة 0.4 نقطة ليصل إلى 34.5%، بينما خسر حزب المعارضة المدنية، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، 0.8 نقطة ليصل إلى 30.8%.



جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه مركز "إستيماتور" لصالح مجلة "DoRzeczy.pl" البولندية، خلال الفترة بين الخامس والسابع من يوليو الجاري.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بارتفاع الدعم الخاص باتحاد التحالف اليميني المتطرف بنسبة 1.1 نقطة ليصل إلى 14.6%، الأمر الذي من شأنه أنه يمنحه 61 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 460 مقعدا، بحسب التقديرات القائمة على الاستطلاع.



وفي الوقت نفسه حصل التحالف الذي يضم كلا من حزب بولندا 2050 وحزب الفلاحين البولندي على 11%، فيما حصل اليسار على 7.5%.



وفشل الحزبان الرئيسيان في تحقيق أغلبية بعدد 231 مقعدا في البرلمان المقبل بدون تشكيل ائتلاف مع التحالف اليميني.



وتترجم نتائج النسبة التي حصل عليها حزب القانون والعدالة إلى 188 مقعدا.