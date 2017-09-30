رئيس الوزراء الهولندي يقرر التنحي عن العمل السياسي

قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الاثنين في لاهاي، إنه سيتنحى عن العمل السياسي ولن يترشح لخوض الانتخابات الجديدة المقررة بعد انهيار حكومته الائتلافية.

جدير بالذكر أن حكومة روته الرابعة تتولى السلطة منذ مطلع عام 2022. وقد شغل روته الذي ينتمي إلى "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الليبرالي المحافظ منصب رئيس الوزراء منذ ما يقرب من 13 عاما.

وكان الائتلاف المكون من أربعة أحزاب، انهار مساء يوم الجمعة الماضي بسبب خلاف بشأن سياسة الهجرة. وكانت نقطة الخلاف التي أدت إلى تفكك الحكومة خلال اجتماع حل الأزمة، تتمثل في القيود المفروضة على لم شمل أسر اللاجئين الموجودين في البلاد بالفعل، وهو ما كان قد طالب به حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية اليميني الذي يرأسه روته. وكانت هذه المطالب مبالغ فيها بالنسبة للأحزاب الأخرى.

وتعاني هولندا من أزمة لجوء محلية الصنع في الأساس. وقالت السلطات إن نحو 47 ألف شخص طلبوا اللجوء هناك العام الماضي، وليس هذا رقما مرتفعا بشكل استثنائي. وفي 2015، بلغ الرقم حوالي 60 ألف شخص للجوء هناك.