تركيا: مقتل شخص جراء فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة البحر الأسود

قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الاثنين، إن الأمطار الغزيرة في منطقة البحر الأسود التركية، تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية، مما أسفر عن مقتل شخص في محافظة سامسون شمال تركيا.

وأوضح الوزير التركي، أنه تم إغلاق عدة طرق بسبب الانهيارات الأرضية، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وفي ولاية بولو التركية، انهار مخرج نفق، وأظهرت لقطات مصورة، الحفارات وهي تحاول إزالة الانقاض من الطريق.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من مزيد من العواصف في منطقة البحر الأسود.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن أحوال الطقس القاسية، ترجع إلى أزمة المناخ.