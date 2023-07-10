المدير الرياضي السابق لسان جيرمان: استمرار مبابي يسبب أزمات بالفريق

طالب البرازيلي ليوناردو أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب البرازيل المتوج بذهبية كاس العالم 1994، والمدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان مسئولي النادي الفرنسي بضرورة الاستغناء عن المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حرصا على مستقبل الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

حيث قال ليوناردو في حديث صحفي لصحيفة «ليكيب» الفرنسية إن سان جيرمان يعاني من مستوى متذبذب على كافة الأصعدة منذ خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ عام 2020، بسبب عدم شعور مبابي بالاستقرار بعد اجباره على توقيع عقد جديد حتى عام 2024، وإلغاء انضمامه لصفوف ريال مدريد الإسباني الذي يُمثل له «حلم الطفولة». وأن تلك المُعاناة سينتهي جزء كبير منها، وسيتحسن المستوى التنافسي للفريق إلى الأفضل، إذا ما رحل إلى الوجهة التي يختارها.

وأكد ليوناردو: «أعتقد أنه من مصلحة باريس سان جيرمان أن يرحل مبابي.. لا تهم الطريقة التي سيرحل بها عن النادي، فوجوده يسبب العديد من الأزمات».

مضيفا: «باريس سان جيرمان كان موجودًا قبل ظهور مبابي، وسيبقى بعد رحيله، لقد تواجد في النادي لمدة 6 مواسم متتالية، وفازت في تلك الفترة 5 أندية مختلفة بلقب دوري أبطال أوربا، ولم يكن لدى تلك الأندية كيليان مبابي».



واختتم مهاجم البرازيل الأسبق حديثه قائلا: «من خلال تصرفات مبابي في العامين الماضيين، أظهر للجميع أنه ليس لاعبًا قادرًا حقًا على قيادة الفريق. إنه لاعب رائع وليس قائدًا لباريس سان جيرمان. هو هدّاف رائع لكنه ليس مبدعًا. من الصعب بناء فريق حوله».

وأطلق كيليان مبابي تصريحات نارية هاجم فيها النادي الباريسي مؤكدا أنه لا يتناسب مع طموحاته الحالية، وينتهي عقد مبابي مع ناديه في صيف 2024، حيث رفض اللاعب تفعيل بند تمديد العقد لمدة سنة إضافية، ليصبح بذلك متاحًا بدءًا من يناير 2024 للتفاوض مع الفريق الجديد مما دفع إدارة سان جيرمان أن تخيره بين تمديد التعاقد أو الرحيل مقابل أعلي سعر.