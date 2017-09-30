ما قصة الساعة التي تدق على وسائل التواصل فقط؟

"هنا يتوقف الوقت ويبقى الجميع شبابا".

وبينما استفادت ساعة بيغ بن من ترميم تكلف 80 مليون جنيه استرليني، فإن ساعة بلدة ماتشينليث، التي تعود إلى العهد الفكتوري، ويبلغ طولها 23.7 مترا، وتنتصب في موقع أول برلمان في ويلز لم يسمع لها صوت منذ أكتوبر تشرين الأول 2020.

وقد أنشأ أحد المواطنين حسابا لساعة بلدة ماتشينليث على تويتر يدق كل ساعة.

ويقول عمدة البلدة، جيريمي بيج: "بما أن شخصا أنفق وقتا وجهدا لإنشاء حساب على تويتر يدق كل ساعة كل هذه السنوات، فهذا يشير إلى رغبة الناس وحرصهم على تصليح الساعة المحبوبة".

"لا أحد يعرف من يدير الحساب، ولكن أيا كان فإنه يفعل ذلك بشغف على أمل أن يسمع دقات الساعة الحقيقية. إنها فكرة رائعة، وقد أحببتها".

ويقول بيج إن تصليح الساعة وسماع صوتها من جديد "هو القضية الكبيرة الوحيدة على لسان الناس عندما يتحدثون معي وأنا أتجول في البلدة، وهذا بشكل يومي".

ويريد السكان تصليح ساعتهم التاريخية لتشير إلى الوقت الصحيح أكثر من مرتين في اليوم، ويفضلون لو يحدث ذلك تزامنا مع مناسبة الاحتفال بـمرور 150 عاما على إقامتها في يوليو 2024.

واشترى سكان البلدة الساعة في القرن التاسع عشر احتفالا بعيد الميلاد 21 للابن البكر للمركيزة الخامسة في لندن بيري، الذي يسكن قريبا.

وفاز المهندس المعماري هنري كينيدي بمسابقة لتصميم قاعدة الساعة وإنجز البناء إدواردز إدواردز، مستعملا الصخور من منطقة شمال غربي ويلز.