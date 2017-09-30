 فيديو.. خبير: الاقتصاد البريطاني يعاني تبعات خروجه من الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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فيديو.. خبير: الاقتصاد البريطاني يعاني تبعات خروجه من الاتحاد الأوروبي


نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 6:58 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 6:58 م
قال الخبير الاقتصادي محسن السلاموني، إن الاقتصاد البريطاني يعاني تبعات أزمة كبيرة بدأت مع خروجه من الاتحاد الأوربي، حيث خسرت الحكومة البريطانية 35 مليار دولار لتحقيق ذلك، وهو ما أثر سلبًا على اقتصاد الدولة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن بريطانيا كانت تعتمد على اتفاقية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بخروج ترامب من الحكم توقف تنفيذ الاتفاقية.

وأضاف أن بريطانيا تعاني الآن، من أزمات في قطاع التعليم والصحة، وتتكلف الدولة البريطانية أكثر من 18 مليار دولار، منوهًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الخزينة البريطانية بصورة كبيرة، حيث تبيع مصانع الأسلحة البريطانية أسلحة لأوكرانيا بدون أموال، وبالتالي بريطانيا مجهدة اقتصاديا.

ولفت إلى أن هناك إضرابات كثيرة نتيجة تدني الأجور مقارنة بالتضخم وارتفاع أسعار السلع جميعها، وهذا التضخم لن ينخفض إلا من خلال انتهاء هذه الحرب سريعا.


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