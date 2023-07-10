اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباريات الإثنين في مسابقة الدوري

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أعلن اتحاد الكرة، حكام مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري، والتي تقام مساء الإثنين.

وتقام 4 مباريات في منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري في توقيت واحد، في ظل صراع الهبوط على مقعدين بعد هبوط أول الفرق حرس الحدود.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب. ويواجه غزل المحلة ضد البنك الأهلي، في المباراة التي تقام على استاد غزل المحلة.

ويلعب الداخلية ضد الإسماعيلي، في المباراة التي تقام على استاد السويس الجديد.

ويلتقي طلائع الجيش ضد أسوان، في المباراة التي تقام على استاد جهاز الرياضة العسكري.

حكام مباريات اليوم الاثنين: يقود لقاء بيراميدز وسيراميكا، محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه محمد محمود ومحمد الزناري.

ويقود لقاء الإسماعيلي والداخلية، محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله.

وفي لقاء غزل المحلة والبنك الأهلي، يقود أمين عمر اللقاء، ويساعده أحمد توفيق وأحمد صلاح.

ويتولى الحكم محمود ناجي قيادة مباراة طلائع الجيش وأسوان، ويعاونه سامي هلهل وشهاب راشد.