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مسئول أمريكي: يتعين على كييف تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتتأهل للانضمام لـ«الناتو»

المصدر: وكالة أنباء الأناضول
المصدر: وكالة أنباء الأناضول
أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 11:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 11:54 ص

 

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أنه "يتعين على الأوكرانيين العمل على بعض الإصلاحات وخاصة السياسية لتتأهل بلادهم إلى عضوية الناتو، لذا أعتقد أنه يتعين التركيز على منحهم الوقت والمساحة لمواصلة العمل على هذه الإصلاحات الضرورية".

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن كيربي قوله: إن "الولايات المتحدة تريد منح أوكرانيا الوقت المناسب للقيام بالإصلاحات المطلوبة لتتأهل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مضيفا أن "انضمام أوكرانيا في الوقت الراهن يعني أن حلف الناتو سيكون في حال حرب مع روسيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد - في وقت سابق - أنه لا يوجد إجماع على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما يستعد الحلف العسكري لعقد قمته المقبلة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، مضيفا أن قبول أوكرانيا في الناتو قبل نهاية الصراع، يهدد بصدام مباشر مع روسيا.


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