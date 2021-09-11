يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق سريتين تم تخصيصها للجنود «الحريديم» (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، بسبب انخفاض عدد المجندين وتسربهم من الخدمة.

وقالت إذاعة الجيش، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إنه يعتزم إغلاق سرية "تومر" الحريدية في لواء جفعاتي (أحد ألوية النخبة) بسبب العدد القليل جدًا من المجندين، واستمرار تراجع الإقبال عليها.

وبحسب التقرير، أمر قائد القوات البرية اللواء "تامير يدعي"، بالاستعداد لإغلاق السرية.

وفي الآونة الأخيرة، دارت مناقشات حول استمرار سرية "تومر"، ووفقًا للتقرير فإن قائد لواء جفعاتي إلياد ماور يؤيد إغلاقها بالكامل.

وذكرت الإذاعة، أن الجنود من القطاع الديني القومي وليس «الحريدي»، باتوا هم من يشكلون أساس السرية، بسبب قلة عدد المجندين.

وأوضحت أنه في دورة التجنيد الأخيرة، التحق 25 جنديا من الحريديم فقط بالسرية المذكورة التي تنشط في الضفة الغربية، وهو عدد أقل بكثير من الهدف الذي سبق وأعلنه الجيش الإسرائيلي.

وكذلك، يتسرب عدد كبير من الجنود الحريديم من الخدمة في «تومر» التي تأسست عام 2014، وفق التقرير.

واعتبرت الإذاعة أن الإغلاق المرتقب بسرية «تومر» يمثل ضربة قاضية لجهود الجيش بشأن إلحاق «الحريديم» بالخدمة العسكرية.