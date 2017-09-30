اليابان تزود أوكرانيا بأجهزة كشف ألغام حديثة

تقوم الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتزويد أوكرانيا بأجهزة الكشف عن الألغام الأرضية، في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد من آثار الحرب مع روسيا.



وقالت الحكومة الأوكرانية إن إزالة الألغام الأرضية تعد أمرا بالغ الأهمية لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث حولت العملية العسكرية الروسية أكثر من ثلث أراضيها إلى منطقة خطرة مع انتشار الألغام ومخلفات الحرب، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.



ويحتوي جهاز الكشف عن الألغام الذي طورته اليابان على رادار يعرض شكل الأجسام المدفونة تحت الأرض على شاشة، مما يجعل من السهل التمييز بين الألغام والمعادن الأخرى مقارنة بأجهزة الكشف التقليدية.



وأتيحت للمنظمات الإعلامية، يوم الجمعة الماضي، فرصة مشاهدة برنامج تدريبي لإزالة الألغام باستخدام جهاز الكشف الياباني في إحدى ضواحي وارسو في بولندا.



وعندما قام متدرب بتحريك الجهاز من جانب إلى آخر على الأرض، أطلق الجهاز صوتا إلكترونيا في مكان معين. وبعد ذلك، تم عرض صورة على شكل دائرة على الشاشة.