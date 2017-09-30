الشرطة الأوكرانية تبدأ تدريبا في اليابان بشأن تحديد هوية ضحايا الحرب

بدأ رجال شرطة من أوكرانيا، برنامجا تدريبيا، اليوم الاثنين، في طوكيو بشأن سبل تحديد هوية ضحايا الحرب، أملا في التعلم من خبرة اليابان في إجراء التشريح الجماعي بعد كارثة الزلزال وموجات المد العاتية التي تبعته (تسونامي) عام 2011.



ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن وكالة الشرطة الوطنية إنه خلال البرنامج الذي يستمر خمسة أيام حتى الجمعة المقبلة، سوف يتم تدريب عشرة من رجال الشرطة الأوكرانيين على القيام بإجراءات التشريح الجماعي وجمع العينات وتحليل الحمض النووي.



ووفقا لأوكرانيا، فإن هناك عشرات الآلاف من الجثث لم يتم تحديد هويتها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.



وقالت وكالة الشرطة اليابانية، إن رجال الشرطة الأوكرانية سوف يتعلمون أيضا أسلوب اليابان بالنسبة للرعاية الصحة العقلية لأسر الذين فقدوا أحبائهم ورجال الشرطة الذين يشاركون في عملية التعرف على الجثث.



وقال أولكسندر شولها خلال مراسم افتتاح البرنامج التدريبي في طوكيو، ممثلا عن الوفد الأوكراني "زملاؤنا الذين انضموا للبرنامج جاءوا من أقاليم تدور بها الحرب. لقد دعتنا اليابان ونتوقع أن يتم إطلاعنا على خبرة الجانب الياباني الواسعة".



وقال هيروكي تسوتسوي، مستشار العلاقات العامة بوكالة الشرطة اليابانية "نحن سعداء أن نتمكن من تقديم معرفتنا، إنها مسئولية مشتركة بالنسبة للشرطة الأوكرانية والشرطة اليابانية من أجل إعادة جثث الضحايا لأسرها في أسرع وقت ممكن".