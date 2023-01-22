 عبد الباسط حمودة يستعد لطرح أولى أغاني فيلم «البطة الصفرا» - بوابة الشروق
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عبد الباسط حمودة يستعد لطرح أولى أغاني فيلم «البطة الصفرا»

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 1:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 1:23 ص

يستعد المطرب عبد الباسط حمودة لطرح أغنية "خدت بالك" أولى أغاني فيلم «البطة الصفرا» مساء اليوم الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.


الفيلم بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل بالاشتراك مع محمود حافظ، فرح الزاهد، اإرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، ويشارك نخبة من ضيوف الشرف صلاح عبدالله، سامي مغاوري، عمرو رمزي، يارا عزمي، أحمد طارق، إسماعيل فرغلي، محمد أنور وظهور خاص للفنان أحمد أمين.


الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وتم تصويره في مجموعة من مواقع المختلفة داخل القاهرة والجيزة، وسيتم  طرحه في دور العرض السينمائي ٩ أغسطس المقبل.

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