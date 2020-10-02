إصابة شخص إثر تصام بين سيارة نقل وملاكي في الجيزة

أصيب شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى ونقل محملة بكميات من الخضار أعلى طريق الفيوم الصحراوى بنطاق محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب الطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين تصادم سيارتين ملاكي ونقل محملة بالخضار، مما أسفر عن إصابة شخص وسقوط حمولة السيارة النقل، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.