مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي يتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية بقنا

في جولة تفقدية موسعة لمنافذ تقديم الخدمات الطبية المختلفة بمحافظة قنا، تفقد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي والدكتور محمد عبدالفتاح مدير الإدارة المركزية للطب الوقائي وفريق المتابعة بالوزارة، اليوم الاثنين، عددا من المستشفيات المختلفة بالمحافظة سواء العامة، المركزية، النوعية، التأمين الصحي وكذا المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وأكد الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن الجولة هدفت إلي الوقوف علي سير العمل بتلك المنافذ وإلتزام تلك المستشفيات بتعليمات الوزارة في تطبيق أوجة الرعاية الصحية اللازمة للمترددين عليها من المواطنين.

كما استمرت جولة الفريق الوزاري في تفقد عدد من الوحدات الصحية بمراكز المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات الوقائية بها من التطعيمات واللقاحات الدورية وخدمات تنظيم الأسرة المختلفة بها، وكذلك متابعة سير العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة 100 يوم صحة، الكشف عن سرطان الثدي، الأنيميا والتقزم، الأمراض المزمنة، الأم والجنين.

واطمأن الفريق الطبي علي سير العمل بتلك المبادرات وحصول المواطنين علي الخدمات المجانية المقدمة لهم من خلال تلك المبادرات، وعقب المرور على منافذ الخدمة اجتمع الفريق الوزاري بجميع مديري المستشفيات والإدارات الصحية والإدارات الفنية لمناقشة نتائج المرور علي منافذ الخدمة الطبية؛ بهدف الوقوف علي التحديات المختلفة ووضع خطط الإصلاح وتقديم الدعم اللازم لتلك الإدارات بما يتوائم وجودة الخدمة الطبية المتكاملة التي يحتاجها المواطنين من أبناء المحافظة.