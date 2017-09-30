طارق الشناوي: أحمد حلمي سعى لإنتاج عمل فني من بطولة عمر الشريف وفاتن حمامة

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان أحمد حلمي، سعى لإنتاج عمل فني من بطولة الفنانين عمر الشريف وفاتن حمامة قبل وفاتهما، مشيرًا إلى أن «الأخيرة كانت سعيدة به».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين: «حلمي التقى فاتن حمامة ومنحها اللوحة وكانت سعيدة، وقالت له نريد تقديم عمل يعبر عن الديمقراطية بخفة دم».



وأشار إلى أنهم بدأوا العمل على المشروع بالفعل؛ لكن الظروف حالت دون استكماله، معقبًا: «سألته هل قلت لفاتن إن عمر هيلعب دور البطولة، قال لي لا، قلت له من حسن حظك لأنها قد لا تشارك».



وأوضح أن «حمامة» لم ترغب في التعاون مع «الشريف»، ولم تحبذ حديثه عنها في وسائل الإعلام؛ بسبب تزوجها من رجل آخر بعد طلاقهما.



وأكد أن «الشريف» توقف عن الحديث عن فاتن في الإعلام، بعد زواجها من أستاذ الأشعة الدكتور محمد عبدالوهاب، لكنه لم يدرك وفاتها حتى اللحظة الأخيرة في حياته، وكان يتعامل على أنها مازالت على قيد الحياة.



ولفت إلى أن «النجم المصري حتى اللحظة الأخيرة، لم يحمل سوى جواز السفر المصري»، مضيفًا: «أي دولة في العالم كانت تفخر بمنح جواز سفرها لعمر لكنه رفض تمامًا».



ووصف لحظاته الأخيرة على المسرح بأنها عطاء، معربًا عن أمنياته في توثيق مشهد تسليم «الشريف» الجوائز للطلاب، ضمن مهرجان نظمه معهد المسرح، تحت إشراف الدكتور أشرف زكي، عميد المعهد وقتها.





