 21 مليار دولار إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز بأول 5 شهور من 2023 - بوابة الشروق
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21 مليار دولار إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز بأول 5 شهور من 2023

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 5:28 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 5:28 م

أعلنت شركة الطاقة سوناطراك، المملوكة للدولة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن إيرادات بـ21 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل 58.9 مليار دولار العام الماضي.

وأظهرت حصيلة عرضها محمد بوطالب، مدير الأداء بالشركة اليوم، ارتفاع حجم مبيعات المحروقات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2% إلى 68 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بنفس الفترة من العام، منها 38 مليون طن نفط مكافئ تم تصديرها.

كما ارتفع الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 80 مليون طن مكافئ نفط.

من جهة أخرى، سجلت "سوناطراك" ثمانية اكتشافات جديدة للمحروقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، من بينها سبعة اكتشافات بجهود خاصة واكتشاف واحد بالشراكة، مقابل 15 العام الماضي منها 12 بمجهود خاص لسوناطراك.


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