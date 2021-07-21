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يشهد العالم انفجارا في حالات السمنة وزيادة الوزن نتيجة عدة عوامل، أشهرها الوجبات السريعة وكثرة تناول الطعام؛ وكشف تصنيف لأكثر الشعوب تناولا للطعام، تصدر مملكة البحرين للقائمة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثاني.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه وفقا للدراسة التي أعدتها جامعة أوكسفورد البريطانية، يبلغ استهلاك الفرد المقيم بدولة البحرين يوميا 4000 سعر حراري، تعادل ضعف الكمية الصحية من السعرات للإنسان.

ويذكر أن 40% من سكان البحرين يعانون البدانة.

وتلت البحرين مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية، المعروفة بحب شعبها للأكل والوجبات السريعة، وفيها جاء استهلاك الفرد اليومي من السعرات 3800 سعر.

وحلت بالمراكز التالية إيرلندا وبلجيكا وتركيا.

وتخطت 173 دولة من إجمالي 184 دولة بالتصنيف، القدر الصحي المسموح به من السعرات اليومية والذي يبلغ 2000 سعر حراري.

وحلت دولة اليمن كخامس أقل دولة في استهلاك الفرد من السعرات بمعدل 1950 سعر حراري يوميا للفرد وهي كمية تقل عن القدر الصحي من السعرات بـ50 سعرا.

وحلت دولة إفريقيا الوسطى كأقل دولة من حيث الاستهلاك اليومي من السعرات بـ1650 سعرا حراريا بفرق 450 سعرا حراريا عن القدر الصحي للفرد يوميا.