هل فقدت شيئا في طوكيو؟ نسسبة استعادته مرتفعة

إذا ما نسيت مظلتك في القطار في طوكيو، فإن فرص استعادتها مرتفعة.

وفي حين أن أغلب الناس في الكثير من المدن الكبرى المزدحمة الأخرى في مختلف أنحاء العالم لن يشغلوا أنفسهم حتى بالبحث عن القطعة المفقودة، فإنه من المسلم به لأغلب اليابانيين تسليم المفقودات في أحد أقسام الشرطة التي لا تحصى.

حتى أنه من الممكن الاتصال بمكاتب المفقودات وسوف يقومون بتوصيل متعلقاتك الثمينة لمنزلك. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تظهر الأرقام أن حتى السياح الأجانب ينتهي بهم الحال باستعادة مقتنياتهم في أغلب الحالات.

وفي محطة الترانزيت الرئيسية في مدينة توياما بغرب البلاد، أعاد الموظفون مؤخرا قطعة مفقودة لمالكها وأعطوه "تذكرة قطار سريع" صنعت خصيصا وطلبوا منه "القدوم مجددا"، بحسب صحيفة أساهي شيمبون.

وكانت محطة المغادرة المكتوبة على التذكرة هي توياما، بينما تم كتابة الوجهة "عميل" إلى جانب طلب "بالقدوم مجددا" بلهجة منطقة توياما.

وكتبت الشركة المشغلة جيه أر ويست على ظهر التذكرة، بحسب التقرير، "نأمل ألا تشغر متعلقاتك الثمينة بالوحدة من الآن فصاعدا وأن تسافر بدون أي قلق. من فضلك عد مجددا إلى توياما. أنها مدينة مليئة بالسحر".