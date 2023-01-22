وصف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات النجاح في امتحان الكيمياء للمرحلة الثانوية العامة، بأنها عالية، وذلك في أعقاب شكاوى عديدة وجهها الطلبة بعد أدائهم امتحانا نعتوه بـ«التعجيزي».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إنّ نحو 2000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء هذا العام.

وأضاف أنّ أكثر من 95% من الطلبة حصلوا على درجة جيدة جدا في هذه المادة، لكن المتحدث أكّد في الوقت نفسه، أن الوزارة تستجيب لكل ردود الفعل التي تُثار عقب كل امتحان.

وأوضح أن هناك عملية مراجعة وتدقيق يتم إجراؤها إزاء أي شكاوى يتم تقديمها، غير أنّ التصحيح الإلكتروني هو الذي يحسم الأمر.

ولفت إلى أن التصحيح الإلكتروني يُحدد ما إذا كانت هناك مؤشرات تدل على أن النتيجة منخفضة أم متوسطة أم مرتفعة، وبناء عليه يُقاس مدى صعوبة الامتحان.



وكانت وزارة التعليم قد شكلت لجنة، تضم عشرة خبراء، عملت على مراجعة الصياغة العلمية لأسئلة مادة الكيمياء، في أعقاب شكاوى عديدة بخصوص صعوبة الامتحان.