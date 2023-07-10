قالت الإعلامية إنجي أنور، إن الزواج غير مقتصر على نشأة علاقة بين اثنين أو ارتباط عائلتين بقرابة ونسب، لافتة إلى أن الحكومة تنظر إلى الزواج على أنه مشروع مستقبلي للمجتمع.



وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين: «الجواز مش اتنين بتنشأ بينهم علاقة، ولا عيلتين بيربطوا بعض.. الجواز مش فستان أبيض وبدلة وزغروطتين وفرح.. الحاجات دي اسمها مظاهر الجواز.. ده الجواز عند اللي بيتجوزوا.. لكن عند البلد مش بيتبصله كده».



وأكملت: «الحكومات بتبص للجواز على إنه مشروع مستقبلي للمجتمع.. طوبة في الكوبري الكبير اللي بيربط النهاردة ببكرة.. فرد جديد محتمل هينضم للبلد.. فلازم يبقى صحيح البدن والعقل والوعي.. والدول المحترمة بقت بتدخل كشريك في العلاقة دي.. هي لا عايزة حاجة من العريس ولا طالبة حاجة من العروسة».



وأشارت إلى حرص الحكومة على الاطمئنان على صحة العروسين؛ إذ أنها تجري لهم الفحوصات اللازمة قبل الزواج، وتعقد لهم ندوات تثقيفية، وتوفر لهما وسائل التنظيم المناسبة، حتى يتمكنا من إقامة أسرة لا تضغط على موارد الدولة.



ولفتت إلى إجراء فريق طبي في مستشفى جامعة الزقازيق عملية مهمة؛ استطاع فيها استئصال ورم في المبيض لفتاة كانت تجري فحوصات المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».



وأوضحت أن الفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا واكتشفت إصابتها بورم كبير في المبيض بعد إجراء الفحوصات، منوهة أنها حولت لمستشفى الطوارئ وحدة جراحة الأورام في الجراحة العامة، وتم إجراء العملية لها.



وذكرت أن حجم الورم 11 سم في 9 سم، معقبة: «أجريت لها العملية بالمنظار الجراحي حتى يحافظوا على كل فرصها إنها تتجوز وتخلف بشكل طبيعي، وفعلا خرجت من المستشفى وإن شاء الله تعمل فرحها في أقرب فرصة».



ونوهت أن أهل الفتاة قد يعتقدون بوجود «عمل» يمنعها من الحمل، لو لم يتم اكتشاف الورم ضمن المبادرة الرئاسية، فضلًا عن نشوب مشكلات وخلافات بين الطرفين، وإنفاق أموال طائلة في سبيل العلاج.



واستطردت: «ولو المشاكل زادت ممكن يحصل طلاق.. ونجري في المحاكم والعيلتين يمسكوا في بعض.. مش ده ممكن يحصل؟ ولا أنا بخترع كلام مش حقيقي؟ ده ممكن يحصل طبعا.. حاجة ممكن نتجنبها بسهولة.. فرصة ممكن نستغلها ببلاش.. مشكلة ممكن نحلها قبل ما تحصل».



واختتمت: «البلد مش عايزة منك حاجة.. هتتجوز روح اتطمن على نفسك أنت وعروستك.. محدش في الرصة دي خسر حاجة خالص.. بالعكس ده إحنا وفرنا دوامة كبيرة كنا هنغرق فيها.. وده مجرد مثال لحاجات كتير.. ومشاكل ممكن نلحقها من الأول لو بس فكرنا وسألنا نفسنا.. هو إحنا يعني هنخسر ايه؟».