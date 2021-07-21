تعتزم جنوب إفريقيا تسليم وزير مالية موزمبيق السابق إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الجاري، حيث يواجه محاكمة في فضيحة "سندات التونة" بقيمة 2 مليار دولار، مما يعيد إلى الواجهة واحدة من أكبر قضايا الفساد في إفريقيا.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن وزير مالية موزمبيق السابق مانويل تشانج خسر المعركة ضد قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، بعد حوالي خمسة أعوام من اعتقاله في جوهانسبرج على خلفية اتهامات احتيال أمريكية متعلقة بنهب مئات ملايين الدولارات من القروض التي وافق على إصدارها في عام 2013.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن قروض المشروعات البحرية، التي تضمن أسطول لصيد التونة تابع للدولة، دمر اقتصاد موزمبيق، وأدى مباشرة إلى تخلف الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية عن سداد ديونها السيادية، وسط مزاعم بالرشوة، والتمويه، واختلاس ما يقدر بـ500 مليون دولار على الأقل.

وأدت التداعيات إلى فرض غرامة قيمتها 475 مليون دولار على بنك "كريدي سويس" السويسري لتورطه فى القضية.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن تسليم تشانج إلى الولايات المتحدة، الذي يفتح الطريق أمام أهم محاكمة أجنبية في الملحمة الممتدة منذ فترة طويلة، قد يحرج حزب "فريليمو" الحاكم بقيادة رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، الذي سعى دون جدوى لإعادة تسليمه إلى موزمبيق.

وقالت شرطة جنوب إفريقيا، بعدما رفضت أعلى محكمة في البلاد التماس استئناف موزمبيق ضد تسليم تشانج إنها "ستسلمه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

وحطت طائرة "جلف ستريم" تابعة إلى وزارة العدل الأمريكية بمطار خاص قرب جوهانسبرج، يوم الأحد، بحسب مواقع تتبع الرحلات الجوية.

وقال أدريانو نوفونجا، رئيس منتدى مونيتريا دو أوركامنتو: "حقيقة أنه يتم تسليم تشانج إلى الولايات المتحدة تبعث برسالة قوية إلى النخب الذين قوضوا تنمية موزمبيق"

وأضاف: "نأمل أن يتحدث تشانج، ويخبرنا من أعطاه الأوامر، وأين الأموال المفقودة"، مشيرا إلى أن "ما يقرب من نصف مليار دولار مفقودة".

ودائما ما أنكر تشانج ارتكاب أي مخالفة، وقال محاموه الأمريكيون إنهم سيسعون لرفض الدعوى في نيويورك؛ لأنها استغرقت وقتا طويلا قبل المحاكمة.

وفي عام 2019، انتهت محاكمة أمريكية سابقة في الفضيحة بالبراءة من تهم الاحتيال وغسل الأموال لبائع قوارب تم الحصول عليها من خلال القروض.

وكان ثلاثة مصرفيين سابقين في "كريدي سويس" قد أقروا في وقت سابق بالذنب لترتيبهم رشاوى.

وبعد عام 2016، عندما انهارت "سندات التونة"، كبدت موزمبيق 11 مليار دولار أو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي في ذلك العام، بحسب مركز موزمبيق للنزاهة العامة.