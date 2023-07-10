القبض على امرأة أوكرانية بألمانيا للاشتباه في انضمامها لداعش

ألقت السلطات الألمانية القبض على سيدة أوكرانية، في ولاية شمال الراين وستفاليا الغربية، للاشتباه في كونها عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".



وقالت أعلى هيئة قضائية في ألمانيا، اليوم الإثنين، إن المشتبه بها سافرت إلى سوريا في عام 2014 مع زوجها وأربعة أطفال قاصرين.



وأضافت أنها كانت تدير شئون منزل زوجها، كما تزوجت من اثنين آخرين من أعضاء "داعش" بعد وفاة زوجها.



وأفادت تقارير بأن السيدة المشتبه بها، قامت بتربية أطفالها وفقا لأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية.



وفي مطلع عام 2019، أصبحت أسيرة لدى أكراد.



وصدرت مذكرة توقيف بحق السيدة، يوم الجمعة الماضية، وتم القبض عليها في بلدة بيليفيلد، الواقعة على بعد حوالي 150 كيلومترا من دوسلدورف، عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا الغربية.