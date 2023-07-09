محمد الشقنقيري يكشف أسباب عدم ظهوره بأعمال فنية

كشف الفنان محمد الشقنقيري، عن السبب في اختفاءه عن الشاشات خلال الفترة الماضية، وعدم ظهوره بأي أعمال فنية.

وأوضح خلال مقابلة له ببرنامج KWN Trending،تقديم الإعلامي سعيد جميل»، مساء الأحد أنه يحاول يختار بين الأدوار التي تُعرض عليه بعناية، منوهًا أنه كان مشغولًا خلال أخر أربع سنوات في مشروع خاص به، وسيعلن عن افتتاح مشروع الخاص الذي أوشك على الانتهاء منه.

ولفت إلى أنه مُهتم بتأسيس مشروع خاص به؛ وذلك لتأمين مستقبل أسرته المادي، مؤكدًا أنه يجب على الفنان معرفة الوقت المناسب الذي يأخذ فيه هدنة من التمثيل، ومحاولة إيجاد مصدر دخل آخر يستطيع من خلاله تأدية التزاماته المادية وضمان حياة جيدة لأبنائه مستقبلًا.

ويشارك الفنان محمد الشقنقيري في فيلم «التاروت»، الذي تجري فيها آخر أعمال التصوير، والفيلم من بطولة كلًا من سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، كنزي رماح، وسعيد يحيي.