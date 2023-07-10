مصرع تونسي أضرم النار في جسده أمام مكتب بريد

أقدم تونسي على إشعال النار في جسده، أمام أحد مكاتب البريد في ولاية الكاف شمال غربي البلاد، بعد مروره بمشكلات عائلية.



وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في ولاية الكاف فوزي الداودي، إن شابا ثلاثينيا متزوجا توفي، إثر إضرامه النار في جسده أمام مكتب البريد في برنوصة، حسبما أوردته إذاعة «موزاييك» المحلية، اليوم الاثنين.



وأضاف أن الشاب بات، ليلة السبت الماضي، أمام مكتب البريد في برنوصة قبل أن يعمد، صباح الأحد، إلى إضرام النار في جسده.



وأوضح المتحدث أن الشاب التونسي فارق الحياة بعد دقائق قليلة من وصوله إلى المستشفى.



وأشار إلى أن أسباب إقدام الشاب على فعلته تعود مبدئيا إلى مشاكل عائلية مرّ بها، دون مزيد من التفاصيل.