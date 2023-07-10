محافظ بنك إنجلترا المركزي يتوقع تراجعا ملحوظا للتضخم خلال 2023

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي، إن معدل التضخم في بريطانيا يمكن أن يتراجع "بدرجة ملحوظة" خلال العام الحالي، مع ظهور التأثير الكامل لزيادات أسعار الفائدة على الاقتصاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تصريحات بيلي جاءت في نصة كلمة ألقاها أمام مؤتمر في مانسيون هاوس بلندن، مساء اليوم الإثنين، تشير إلى تزايد حذر صناع السياسة النقدية من أي زيادة جديدة لأسعار الفائدة التي وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

يذكر أن معدل التضخم في بريطانيا يبلغ حاليا 8.7%، وهو ما يزيد عن 4 أمثال المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي وهو 2%، في حين يواصل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا ارتفاعه وفقا لأحدث البيانات.

ورغم ذلك يقول بيلي، إنه يتوقع تراجع معدل التضخم الأساسي بشكل تلقائي مع تراجع معدل التضخم العام واستمرار انتشار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصاد.

ورفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 5 نقاط أساس تقريبا خلال العشرين شهرا الماضية، ويعتقد البنك أن تأثيرات زيادة الفائدة لم تظهر كاملة بعد.

وأضاف: "بعد تشديدات السياسة النقدية لم تصل بعد عبر السياسة النقدية، ونحن نتوقع تراجع الضغوط التضخمية الأساسية مع تراجع التضخم العام".

وتابع: "نتوقع تراجع معدل التضخم العام بشكل ملموس خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، سيحدث هذا بشكل أساسي نتيجة تراجع أسعار الطاقة، كما ستتراجع أسعار الغذاء مع تراجع أسعار الحاصلات والمواد الخام مما أدى إلى تراجع أسعار السلع في المتاجر".

وأكد محافظ البنك المركزي أن الأسعار والأجور مازالت تنمو بوتيرة أسرع من أن تناسب معدل التضخم المستهدف، وهو 2% سنويا.