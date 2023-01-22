محافظ بورسعيد يشهد معرض التعليم عن إنجازات مصر بنادي المعارف الرياضي

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، معرض تعليم بورسعيد، عن إنجازات الدولة المصرية المقام بنادي المعارف الرياضي بحضور نائبه المهندس عمرو عثمان، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات التعليم وأولياء الأمور.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المعرض بمثابة توثيقا للجمهورية الجديدة ويبرز الإنجازات التنموية والمشروعات القومية العملاقة التي تحدت الزمان لتحقيق نهضة مستحقة وتوفير حياة كريمة للمصريين، مشيدا بالتنظيم وبالمستوى الفني للمعروضات والمجسمات التي جسدت مشروعات الدولة.

وأشار إلى أن هذه النهضة، كانت نتيجة طبيعية لبرنامج إصلاح شامل أسهم في تجاوز الأزمات على مدار 9 سنوات مع تحقيق إنجازات تنموية غير المسبوقة أدت إلى نقلة نوعية في كافة قطاعات الدولة تحت مظلة القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، إلى أن المعرض ضم عددا كبيرا من المجسمات والمعروضات لإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية العملاقة خلال 9 سنوات بمشاركة 40 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية لتوثيق بناء الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو.

وأضافت وكيل أول الوزارة أن، المعرض تضمن أعمالا فنية جسدت إنجازات الدولة المصرية وندوة مصغرة عن النهضة التنموية الكبرى للدولة من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تشمل 12 محورا منهم التعليم بالإضافة إلى فقرات فنية واستعراضية كان أبطالها أطفال مرحلة رياض الأطفال.