سيدة سورية تقتل ابن زوجها بسبب خلاف على 5 دولارات

أقدمت سيدة سورية على قتل ابن زوجها بأداة حادة، وذلك بسبب خلاف على مبلغ مالي، وفق تقارير سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن سيدة قتلت ابن زوجها البالغ من العمر 23 عاما، بواسطة أداة حادة (سكين)، وذلك لخلاف بينهما على مبلغ مالي قدره 50 ألف ليرة سورية (نحو 5 دولارات).

وأضاف أن الجريمة وقعت في منطقة كسرة السرور بريف الرقة الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وبذلك، يكون المرصد قد وثق 44 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية منذ بداية العام الحالي، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة.

وراح ضحية هذه الجرائم 46 شخصا بينهم 6 سيدات و5 أطفال، توزعوا على الحسكة ودير الزور والرقة ومنبج وعين العرب (كوباني).