أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الكورية الجنوبية سامسونج بيولوجيكس التابعة لمجموعة سامسونج جروب اليوم الاثنين توقيع اتفاق تصنيع مع شركة الأدوية السويسرية نوفارتس فارما بقيمة 9ر390 مليون دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن العقد النهائي الذي تم توقيعه، يرتبط بخطاب نوايا وقعته الشركتان في يونيو من العام الماضي.

وجاء الاتفاق بعد توقيع الشركة الكورية الجنوبية عقود شراكة مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر بقيمة 08ر1 مليار دولار.

وقالت سامسونج بيولوجيكس إنها تلقت طلبيات منذ بداية العام الحالي بقيمة إجمالية تبلغ 7ر1 مليار دولار بما في ذلك عقود كبيرة من فايزر ونوفارتس، ومن المتوقع ارتفاع هذه الأرقام بنهاية العام.

ورفعت سامسونج بيولوجيكس طاقتها الإنتاجية كجزء من استراتيجية التحول إلى لاعب رئيسي في سوق عقود شركات التطوير والتصنيع للأدوية على مستوى العالم.

يذكر أن شركات التطوير والتصنيع هي الشركات التي تقدم للشركات الأخرى خدمات التعهيد ليس فقط في مجال تصنيع المكونات وإنما أيضا القيام بأعمال الابتكار والتطوير التي تسبق مرحلة تصنيع المنتج.