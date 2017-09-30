جارديان: حزمة من الضمانات الأمنية لكييف خلال قمة الناتو في ليتوانيا

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية بوجود نظرة أوكرانية متشائمة بشأن اتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام في قضية انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث من المقرر أن يجتمع قادة الحلف، غدا الثلاثاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وتوقعت الصحيفة في تقرير لها أمس الأحد، بأن يتم عرض حزمة من "الضمانات الأمنية" على كييف في اللحظة الأخيرة خلال القمة، لتكون بمثابة تأكيد من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن المساعدة العسكرية والتدريب سيستمران على المدى الطويل.

ورأت الصحيفة أنه من الناحية السياسية، هناك اعتراف راسخ بضرورة السماح لأوكرانيا بأن تصبح عضوا في مرحلة ما، حيث قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، يوم الجمعة، إنه سيكون هناك "إعادة تأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو".

في غضون ذلك، قالت أوريسيا لوتسيفيتش، الخبيرة الأوكرانية في مركز أبحاث "تشاتام هاوس" البريطاني: "إذا وعد الناتو بعضوية أوكرانيا عندما تنتهي الحرب، فإن ذلك بطريقة ما يسمح لروسيا بالمماطلة في الحرب".

وأضافت أن "الصياغة البديلة، التي تشير إلى أن أوكرانيا يمكن أن تنضم عندما يسمح الوضع الأمني قد تساعد، لكن أعضاء الناتو يفهمون الالتزام الذي تجلبه تلك الصياغة، مما يعني أنها تظل "توازنا صعبا".

من جهة أخرى، وفي قلب الناتو، توجد المادة 5 من ميثاق الحلف التأسيسي، والتي تنص على أن كل هجوم مسلح على عضو أو أكثر في الحلف يعتبر هجوما علي الجميع ويتطلب من الدول الأعضاء الانضمام للدفاع عن البلاد التي تتعرض للهجوم.

بدورها، قالت أليس بيلون جالاند، الباحثة في مركز تشاتام هاوس: "هناك قلق بشأن مخاوف الجمهور الأمريكي من التورط في الصراع في أوروبا".

ويعني ذلك أنه سيكون هناك تركيز كبير على الوعود الأمنية الأخرى لأوكرانيا في فيلنيوس، أي بعيدا عن ضمانات القبول العاجل لعضوية أوكرانيا في الحلف.

ورجحت "جارديان" أن تشمل تلك الضمانات عناصر جديدة، مع التركيز على إمدادات الأسلحة طويلة الأجل وأشكال الدعم الأخرى، بما في ذلك الدعم الاقتصادي.

ومن المحتمل أن تشكل مناقشات اللحظة الأخيرة حول الحزمة الجديدة من الضمانات جزءا من تواجد بايدن في لندن، اليوم الاثنين، حيث يلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قبل أن يتوجها بشكل منفصل إلى اجتماع فيلنيوس غدا الثلاثاء.