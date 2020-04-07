البنك المركزي التايواني يعتزم رفع الحد الأقصى للتمويل العقاري

أعلن البنك المركزي التايواني، اليوم الاثنين، اعتزامه السماح بزيادة الحد الأقصى لنسبة قرض التمويل العقاري من إجمالي ثمن الوحدة بالنسبة للمشتري الذي يشتري مسكن ثان بهدف بيع المسكن الأول إلى أكثر من 70% من إجمالي الثمن.

وذكرت وكلة بلومبرج للأنباء، أن هذه الخطوة تضع في الحسبان تمويل احتياجات المشترين المحتملين الذين يريدون تغيير مسكنهم، مع تطبيق قواعد الائتمان بشكل انتقائي.

وفي يونيو الماضي شدد البنك المركزي التايواني قواعد الائتمان بوضع حد أقصى لقيمة قرض شراء المسكن الثاني بحيث لا تزيد على 70% من قيمة المسكن.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي التايواني، يانج تشين- لونج، في مؤتمر صحفي عُقد بتايبيه، إنه في ظل قيام بعض الاقتصادات برفع أسعار الفائدة من جديد بعد التوقف على مدار أرباع سنوية قليلة، لا تستبعد تايوان مثل هذه الاحتمالات.

وأضاف أن السياسة النقدية لتايوان ستستمر في الاعتماد على البيانات، مضيفا أن التضخم لا يزال عاملا رئيسيا عند اعتبارات السياسة النقدية، وليس النمو الاقتصادي.

ويتوقع البنك المركزي التايواني تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى نحو 2% خلال الربع الرابع من العام، موضحا أن التضخم فوق نسبة 2% لن يكون "حالة طبيعية جديدة".

من ناحية أخرى، من غير المرجح أن تنخفض أسعار قطاع الخدمات قريبا.