منطقة إسبانية تكشف عن وجود توترات بين المحافظين والشعبويين

عجز حزبا الشعب الإسباني المحافظ وفوكس اليميني الشعبوي - الذين ينظر إليهما على أنهما شريكان في ائتلاف محتمل بعد الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 23 يوليو الجاري - عن حل خلافاتهما في منطقة مرسية بجنوب شرق البلاد .

وتمكن حزب فوكس من عرقلة انتخاب مرشح حزب الشعب فرناندو لوبيز ميراس كرئيس إقليمي للحكومة في الجولة الثانية من البرلمان الإقليمي في كارتاخينا (قرطاجنة) اليوم الاثنين.

ودعا حزب فوكس إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الذي رفض ذلك العرض.

ودفع ميراس بأن حزبه كان على أعتاب تحقيق الأغلبية البرلمانية المطلقة البالغة 23 مقعدا بفارق مقعدين فقط بعد الانتخابات الإقليمية في 28 مايو، ومن ثم طلب من حزب فوكس التعاون مع حزب الشعب بشأن أهداف تشريعية بعينها، دون الاشتراك في ائتلاف رسمي.

يشار إلى أنه إذا لم تتمكن أي حكومة جديدة من تولي السلطة بحلول 7 سبتمبر المقبل، سيتم إجراء انتخابات جديدة.

ويمكن أن يكون هذا الخلاف الإقليمي بين الحزبين اختبارا لعملية تشكيل حكومة بعد الانتخابات العامة في 23 يوليو.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإنه من المرجح أن يطيح حزب الشعب بحزب العمال الاشتراكي الحاكم بوصفه أقوى قوة في الوقت الحالي، بيد أنه لن يتمكن من تحقيق الأغلبية إلا إذا تعاون مع حزب فوكس