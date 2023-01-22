أحمد داش: الرهان في العمل مع محمد سامي كسبان وبيخلي العالم العربي يشوفنا

أبدى الفنان أحمد داش، سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل جعفر العمدة بعد عرضه في الموسم الرمضاني 2023، معربًا عن أمله في تقديم أدوار أفضل.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج KWN Trending والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، تقديم الإعلامي سعيد جميل، مساء الأحد، أن المخرج محمد سامي من أقوى المخرجين في الأعمال الدرامية التجارية في مصر، معقبًا: «احنا بنشتغل مع محمد سامي عشان العالم العربي كله يشوفنا مش في مصر بس، والرهان في العمل معاه كسبان»-على حد قوله.

ووجه الشكر للمخرج محمد سامي، على مجهوده في كتابة وإخراج المسلسل، لافتًا إلى أن المخرج هو المسؤول الأول والأخير عن العمل سواء في نجاح العمل أو فشله ولكن الممثلين عليهم دور في مساعدة المخرج لتنفيذ لرؤيته الخاصة؛ الأمر الذي يتسبب في اختلاف أداء الممثل من عمل لآخر.

وأكد أن دوره في مسلسل «جعفر العمدة»، كان فارقًا في مشواره الفني؛ لأنه كان سبب في معرفة الجمهور العربي كله له، فضلًا عن تخطي نسب مشاهدته لمسلسل «البرنس»، الذي يعتبره عملًا مهمًا في مسيرته من حيث أهميته في الوسط وأجره المادي.

وذكر أن الأعمال الفنية التي حرص على متابعتها خلال شهر رمضان، نظرًا لانتهائه من تصوير مسلسله قبل بداية شهر رمضان، هو مسلسل الصفارة، مسلسل تحت الوصاية، مسلسل الهرشة السابعة.

وشارك مسلسل جعفر العمدة في السباق الرمضاني 2023، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد رمضان، ومنذر ريحانة، وأحمد فهيم، والفنانة هالي صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.