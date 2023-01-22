زيلينسكي يدعو إلى تحسين دفاعات أوكرانيا على الحدود مع بيلاروس

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تحسين دفاعات بلاده على الحدود مع بيلاروس، حليفة غزاة أوكرانيا الروس.

وأدلى زيلينسكي بخطابه الليلي عبر الفيديو مساء الأحد من القلعة في بلدة لوتسك القديمة، والتي تبعد أكثر من 150 كيلومترا عن الحدود. وقال إن الأولوية هي تعزيز الحدود الشمالية بأكملها.

وتحركت القوات الروسية إلى أوكرانيا من بيلاروس بعد بدء الحرب في فبراير 2022. ويتمركز آلاف الروس أيضا في بيلاروس، التي يستخدمون فيها قواعد للتحضير للعمليات القتالية. ويعتقد الخبراء أنه من من غير المحتمل بشكل كبير شن هجوم جديد من بيلاروس، لكن القيادة الأوكرانية لا تثق في مينسك.

وفي وقت سابق، التقى زيلينسكي بالرئيس البولندي أندريه دودا في لوتسك لإحياء ذكرى مذبحة حدثت قبل 80 عاما خلال الحرب العالمية الثانية.وتم اتهام القوميين الأوكرانيين بقتل 100 ألف بولندي.

وفي رسالته بالفيديو أيضا، شكر الرئيس الأوكراني مرة أخرى جنوده على نجاحاتهم في ساحة المعركة. وتحرز قواته تقدما في هجومها المضاد لتحرير الأراضي من الاحتلال الروسي، وفقا لتقارير عسكرية من كييف.