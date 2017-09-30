الرئيس الألماني يبدأ زيارة رسمية للوكسمبورج

بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أول زيارة رسمية له إلى لوكسمبورج اليوم الاثنين.

وكان في استقباله هو وزوجته إلكه بودنبندر الدوق الأكبر للوكسمبورج هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا في قصرهما.

وتجمع عدد كبير من المتفرجين أمام المقر الرسمي للدوقية الكبرى خلال استقبالهما بمراسم عسكرية، ولوح لهم شتاينماير قائلا: "مرحبا، صباح الخير"، كما صافح العديد من الأطفال، وتحدث معهم، ثم قال: "اعتنوا بأنفسكم، شكرا لقدومكم".

وتبع ذلك مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري الوطني لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية. وبعد محادثات مع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل ووزير الخارجية يان أسيلبورن، من بين آخرين، يعتزم شتاينماير مقابلة رجال إطفاء وعمال إنقاذ في لوكسمبورج، الذين ساعدوا الألمان خلال كارثة الفيضانات في وادي "آر" في يوليو 2021.

ويعتزم شتاينماير زيارة مسقط رأس روبرت شومان (1886-1963)، الأب المؤسس للاتحاد الأوروبي، وزيارة جامعة لوكسمبورج في إيش-بلفال غدا الثلاثاء. ويبلغ عدد سكان لوكسمبورج أكثر 660 ألف نسمة، وهي ثاني أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي بعد مالطا. وكثيرا ما زار شتاينماير لوكسمبورج خلال توليه منصبه السابق كوزير للخارجية من عام 2013 حتى عام 2017.