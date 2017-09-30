ألمانيا تفتتح ملاهي بيبا بيج في 2024

هناك إقبال على مقاصد "بيبا بيج"، فبعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تستعد ألمانيا لافتتاح مدينة ملاهي مخصصة بالكامل لمسلسل الحيوانات المتكلمة لمرحلة ما قبل المدرسة في جنوبها في 2024.



ومن المنتظر أن تضم مدينة الملاهي الجديدة مواقعا من المسلسل التلفزيوني وكذلك ألعاب مختلفة وألعاب مائية وعروض للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، بحسب ما أعلنته الشركة المشغلة.



وبناء على البرنامج الكرتوني المحبوب وهو الآن في موسمه السابع، تشيد مدينة الملاهي الترفيهية من جانب شركة مارلن إنترتينمنتس، وهي الشركة الأم لمدن ملاهي ليجولاند الواقعة في بلدة جونتسبورج البافارية بالقرب من ملاهي ليجولاند الشهيرة بالفعل.



وللحصول على لمحة عن أحدث مدينة ملاهي في ألمانيا، هناك بالفعل مدينة ملاهي مماثلة تعمل في فلوريدا منذ 2022.



وبالإضافة لمدينة ملاهي جونتسبورج، هناك مدينة ملاهي أخرى سوف تقام في الولايات المتحدة في 2024 في منطقة دالاس/فورت ورث بتكساس. وفي المملكة المتحدة، توجد في مدينة ملاهي بولتونز منطقة مخصصة لعالم بيبا بيج يضم تسع ألعاب. كما تدير مارلن إنترتينمينتس أربع وجهات داخلية خاصة بشخصية بيبا بيج في الصين وكذلك مقصدين لها في إيطاليا.