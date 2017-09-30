يقيم مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الأجنبي «Enchanted الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

وهو ‏ فيلم رومانسي كوميدي من إنتاج أفلام والت ديزني عرض لأول مرة في 2007 في مهرجان لندن للأفلام، قبل أن يتم إصداره في صالات العرض الأمريكية وفي 21 نوفمبر 2007، ترشح الفيلم لثلاث جوائز في مهرجان الأوسكار تدور الأحداث حول أميرة القصص الخيالية (جيزيل) ذات الصوت العذب الجميل، التي يتم إرسالها إلى عالمنا من قبل الملكة الشريرة، ولكن بعد فترة وجيزة من وصول الأميرة إلى الأرض تبدأ في تغيير رأيها عن الحياة والحب، وذلك بعد لقاء المحامي الوسيم (باتريك ديمبسي) الذي يساعدها على البقاء على قيد الحياة. الفيلم إﺧﺮاﺝ: كيفين ليما وتأليف بيل كيلي تمثيل إيمي آدمز، باتريك ديمبسي، جيمس مارسدن، تيموثي سبال، ايدينا مينزيل وريتشيل كوفي.



جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٢ يوليو في تمام الساعة ٧ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجميع.