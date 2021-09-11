إصابة المخرج الأوكراني أوليه سينتسوف على الخطوط الأمامية

قال المخرج الأوكراني أوليه سينتسوف إنه أصيب في الخطوط الأمامية.

علق سينتسوف على فيديو يظهره وهو مصاب في أرض المعركة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد "هذا كان أمس. اليوم أنا أفضل". وقال إنه أصيب بشظية، حيث يظهر في الفيديو وهو ممدد على الأرض. وقد جرى نقله إلى المستشفى بجانب مصابين آخرين.

وكان قد تم إلقاء القبض على سينتسوف، المولود في القرم، هناك خلال عام 2014، عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وبعد عام، تم الحكم عليه بالسجن 20 عاما في روسيا لادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية. وبالإضافة لذلك، تم اتهامه بالانتماء لحركة "القطاع الأيمن" الأوكرانية المتطرفة.

ونفى سينتسوف جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه تم تعذيبه لاجباره على الاعتراف. وتم اعتباره سجينا سياسيا على المستوى الدولي. وجرى الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل سجناء خلال عام 2019.

يذكر أنه بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تطوع سينتسوف في كييف.