 صحيفة بريطانية: سوناك يعتزم استغلال قمة الناتو لحث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي - بوابة الشروق
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صحيفة بريطانية: سوناك يعتزم استغلال قمة الناتو لحث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي

ئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك
ئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك

نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 8:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 8:22 ص

ذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك يعتزم استغلال قمة "الناتو" المقبلة في ليتوانيا؛ لحث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي، وذلك في تحذير من أنهم يواجهون تحديات أمنية غير مسبوقة.

وأضافت الصحيفة أن سوناك سيلتقي مع القادة في ليتوانيا يوم الثلاثاء المقبل لإجراء محادثات ستتميز بدعم أوكرانيا وعضويتها المستقبلية في التحالف الدفاعي.. مشيرة إلى أن سوناك سيطلب من الحلفاء زيادة إنفاقهم الدفاعي لضمان استعدادهم للتهديدات المستقبلية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء البريطاني قوله: "في الوقت الذي نواجه فيه تحديات جديدة وغير مسبوقة لأمننا المادي والاقتصادي، أصبحت تحالفاتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".


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