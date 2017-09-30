شرطة لوس أنجليس تطلق النار على امرأة مسلحة بأنبوب معدني

أطلقت الشرطة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية النار يوم الأحد على امرأة كانت تمسك بأنبوب معدني لاستخدامه كسلاح ما أدى إلى مقتلها. وكان ضباط الشرطة يستجيبون لبلاغات عن قيام المرأة بالاعتداء على عدة أشخاص.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس ديلي نيوز الأمريكية أن أفراد الشرطة وصلوا إلى موقع الحادث حوالي الساعة 8:30 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جرينتش)، حيث واجهوا امرأة تحمل أنبوبا معدنيا، وفقًا للمتحدثة باسم شرطة لوس أنجليس، روزاريو سيرفانتس.

وقالت سيرفانتس إن "المشتبه بها، والتي وصفت بأنها امرأة في الثلاثينيات من عمرها، اعتدت على عدة أشخاص بشارع ريسيدا بوليفارد".

وواجه أفراد الشرطة المشتبه بها بالقرب من موقف سيارات بمحطة وقود، وفقا لما ذكرته شرطة لوس أنجليس في تغريدة عبر تويتر بعد ظهر يوم الأحد. وقالت الشرطة إن الضباط اثناء المواجهة استخدموا جهاز صاعق كهربائي وأطلقوا"رصاصة رغوية غير قاتلة" قبل إطلاق النار.

وتم إطلاق النار على المشتبه بها. وقالت الشرطة إنه تم نقلها إلى مستشفى محلي حيث توفيت هناك. ولم يتم الكشف عن هويتها.

ولم يصب أحد من أفراد الشرطة خلال المواجهة.

وقالت الشرطة إن ضحايا الهجوم أصيبوا "بجروح خطيرة في الرأس والوجه".

وكتبت شرطة لوس أنجليس عبر تويتر "التحقيق مستمر في الحادث وسيراجع المحققون تسجيل كاميرات الفيديو التي يتم ارتداؤها على الجسم وأي فيديو للمراقبة ومقابلة الشهود والضباط المعنيين".