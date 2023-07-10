الاتحاد الأوروبي يبدأ اليوم تجارب لاختبار حصول مواطني التكتل على هوية رقمية آمنة

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بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إجراء تجارب على مشروع لضمان حصول المواطنين في التكتل على هوية رقمية آمنة.

ويهدف الكونسورتيوم الألماني الفرنسي "بوتانشيال" إلى تطوير بطاقة هوية رقمية وتوحيدها في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وسوف يشارك إجمالي 148 شخصا من أصل 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي.

ويشارك مقدمو خدمات الهاتف المحمول من ألمانيا، مثل "تيليكوم" و"فودافون"، مع فرنسا والنمسا وبولندا وهولندا واليونان وأوكرانيا، لبدء التجربة من خلال تنشيط بطاقات "وحدة تعريف مشترك" (SIM) عبر محفظة الهوية الرقمية.

وتشمل المجالات التي سيتم اختبارها، تمكين التعريف الإلكتروني والمصادقة على الخدمات الرقمية، لعمل توقيع إلكتروني.

جدير بالذكر أن نشطاء حماية البيانات ينتقدون المشروع. وبعد انتقادات سابقة، قام المصممون بتغيير جانبين من الهوية الرقمية، فيما يتعلق برقم التعريف على الهوية الذي يتم مساواته برقم تسلسلي للأشخاص، على سبيل المثال.