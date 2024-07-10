حسن نصر الله: ما تقبل به حركة حماس سنقبل به جميعا

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس تفاوض بالنيابة عن نفسها وعن الفصائل ومحور المقاومة.

وأوضح نصرالله في كلمة متلفزة أن "ما تقبل به حركة حماس سنقبل به جميعا".

وأكد أن وقف الحرب في غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الجبهة الشمالية.

وشدد على أن جبهة الإسناد اللبنانية هدفها استنزاف إسرائيل وتفويت الفرصة عليها لحسم المعركة في غزة، ذاكرا أن الاستنزاف في غزة وفي شمال الأراضي المحتلة يؤدي إلى أزمة اجتماعية تحتاج معها إسرائيل إلى مزيد من الجنود.

وأضاف أن الأطراف الدولية أصبحت تدرك أن وقف إطلاق النار في شمال الأراضي المحتلة مرتبط بوقف العدوان في قطاع غزة.

ولفت نصر الله إلى أن الاحتلال يخفي إصاباته في الشمال، وأن هذه الجبهة ماضية في تحقيق هدفها.