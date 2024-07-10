السوداني يكلف مسئول أمني كبير بمتابعة تداعيات التوغل العسكري التركي داخل الأراضي العراقية 

قرر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إرسال وفد أمني إلى إقليم كردستان للإطلاع على الخروقات العسكرية التركية في مدن إقليم كرستان أقصى شمالي العراق.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني رأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني وقرر إرسال وفد برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى إقليم كردستان العراق للإطلاع على الأوضاع العامة والخروج بموقف موحد بشأن الخروقات والتدخلات العسكرية التركية التي تمسّ السيادة العراقية.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة َتمّ التأكيد على رفض التوغّل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية.

كما طالب المجتمعون تركيا بمراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسياً مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني.

ودعا المجلس جميع الأطراف والقوى الوطنية لمساندة موقف الحكومة في هذا الأمر المبني على الدستور والقانون، الذي يمنع الإعتداء على أراضيه، أو استعمال الأراضي العراقية لتكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

وكانت القوات المسلحة العسكرية التركية قد توغلت منذ أيام داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان في إطار عملية عسكرية لمطاردة حزب العمال الكردستاني التركي الذي يتحصن في مدن محافظة دهوك الحدودية بإقليم كردستان.