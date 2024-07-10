حسن نصر الله عن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة: سنقبل بما تقبل به حماس

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن كل فصائل محور المقاومة ستقبل ما توافق عليه حركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف في كلمة له عصر اليوم الأربعاء، أن حركة حماس تخوض هذه المفاوضات عن نفسها وعن الفصائل وعن محور المقاومة.

وأشار إلى أن حزب الله ينفذ منذ عد أشهر، عمليات ضد مواقع الاحتلال بجانب ضرب المستوطنات، بينما تدعي إسرائيل أنها تقضي على المقاومة.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يقع حاليا في مأزق على الجبهة اللبنانية، وليس لديه خيارات، مشددا على أن المقاومة في لبنان جاهزة ومستعدة وقوية للتعامل مع أي تطور.

وتابع نصر الله: «إذا حدث اتفاق على وقف إطلاق النار جبهتنا ستوقف إطلاق النار بلا نقاش».

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.